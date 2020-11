Covid, Matteo Salvini sul vaccino anti coronavirus: "Obbligatorio non mi piace, sono per la libertà di scelta"

27 novembre 2020 a

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato intervistato questa mattina, venerdì 27 novembre 2020, a Rainews24 ed è intervenuto anche sul tema del vaccino anti covid.

"Non mi piace la parola obbligatorio, gli italiani hanno la libertà per scegliere, io sono per libertà di scelta da ogni punto di vista, le imposizioni non mi piacciono mai", ha detto Salvini . Nel corso dell'intervento a Rainews 24, ha parlato delle elezioni. a Roma: "Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra? Sto incontrando tante persone in gamba, i nomi buoni verranno fuori nei prossimi giorni, molte persone si vogliono mettere al servizio della città".

