Violenza sulle donne, Baldassarre (Lega) e il tutorial sulla spesa sexy: "Immagine oltraggiosa, la Rai chieda scusa"

A "Detto Fatto" su Rai2 i consigli per andare al supermercato con i tacchi

25 novembre 2020 a

a

a

Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega, è intervenuta sulla polemica del tutorial del programma di Rai2 "Detto Fatto", che mostra come si fa la spesa sexy, al supermercato sui tacchi.

"La Tv di Stato giallorossa, in questo caso Rai 2 -spiega l'esponente del Carroccio -, non trova di meglio che mandare in onda nel programma pomeridiano “Detto Fatto” un tutorial su come le donne dovrebbero fare la spesa: ancheggiando sui tacchi e usando le corsie dei supermercati come palcoscenico.

Un’immagine retrograda, incivile e offensiva. Oggi, giorno in cui si ricorda la violenza sulle donne, e in piena pandemia, chiediamo al governo - conclude Baldassarre - di prendere le distanze da questa oltraggiosa immagine femminile, che neanche in epoche oscure è stata mai veicolata. La Rai chieda scusa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.