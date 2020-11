Covid, paga Luigi Di Maio: secondo gli italiani è il leader politico più in difficoltà

25 novembre 2020 a

Dall'emergenza Covid e dalle posizioni tenute dal Movimento 5 Stelle sulla pandemia, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e di fatto leader pentastellato, ne sta uscendo a pezzi. Almeno stando ai dati di un sondaggio di Pagnoncelli, presentato durante la puntata di diMartedì, condotta da Giovanni Floris su La7. La domanda posta al campione di italiani intervistati è: quale leader politico è più in difficoltà? Uno su cinque sostiene che sia Di Maio: il 21%. Poi Matteo Salvini (19), Matteo Renzi (10), Nicola Zingaretti (10), Silvio Berlusconi (9), Giorgia Meloni (2). Il 31 per cento non lo sa o preferisce non rispondere.

