Covid, Matteo Renzi si fa avanti: "Pronto a fare il volontario per testare il vaccino"

21 novembre 2020 a

Una frase che farà discutere quella affermata da Matteo Renzi nella enews. "L’emergenza Covid continua a colpire, ma la situazione sembra gradualmente migliorare. Sono vicino e abbraccio i tantissimi amici che sono colpiti da questa brutta bestia: facciamo tutti il tifo per voi. Quello che è certo è che ne usciremo solo con il vaccino", ha scritto l'ex premier.

Covid, Domenico Arcuri annuncia: "Da Pfizer 3,4 milioni di dosi di vaccino in Italia a gennaio. La metà sarà usata subito"

Ed è proprio sul vaccino che Renzi si concentra maggiormente: "In uno strano mondo alla rovescia, abbiamo visto tenaci NoVax convertirsi in apostoli della vaccinazione: della serie meglio tardi che mai. E qualche virologo ormai celebrità televisiva - paradossalmente - diventare l’eroe dei NoVax. La verità è semplice - ha aggiunto - ci salverà la scienza, non gli apprendisti stregoni. Fosse per me, farei il volontario per testare il vaccino".

