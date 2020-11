Covid, Silvio Berlusconi: "Il vaccino deve essere disponibile e gratuito per tutti gli italiani"

18 novembre 2020 a

La situazione dell'Italia "è sempre più grave. Non è mai stata così grave dall'inizio della pandemia. La tragedia nazionale è destinata a risolversi, ci auguriamo, solo col vaccino, che deve essere disponibile e gratuito per tutti, ma serviranno mesi". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato che il partito accoglie l'appello alla collaborazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma resterà all'opposizione.

Berlusconi: "Situazione mai così grave. Basta polemiche. Noi pronti a collaborare con il governo. Ma resteremo all'opposizione"

"Al dramma delle persone decedute - ha aggiunto Berlusconi - si aggiunge quello del lavoro, delle professioni, delle imprese. Senza aiuti immediati molte aziende non ce la faranno, molto posti di lavoro andranno perduti".

