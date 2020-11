Covid, Berlusconi: "Situazione mai così grave. Basta polemiche. Noi pronti a collaborare con il governo. Ma resteremo all'opposizione"

18 novembre 2020 a

a

a

Forza Italia pronta alla collaborazione con il governo, anche se resta all'opposizione. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader del partito azzurro, in collegamento nel corso di una conferenza stampa. Dopo l'appello del presidente Sergio Mattarella, Berlusconi ha spiegato che "sentiamo il dovere morale di mettere da parte le polemiche e le recriminazioni, anche se giustificate. Forza Italia è stata l'opposizione di questo governo e intende rimanere un partito di opposizione".

E ancora: "Siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno delle energie migliori, non solo della politica, ma dell'impresa, dell'università, della scienza, della cultura. Accogliamo gli appelli alla collaborazione istituzionale del presidente della Repubblica, ci siamo resi disponibili a lavorare, senza confusione di ruoli, per far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria ed economica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.