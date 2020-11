Calabria, sanità in pieno caos: l'ex rettore Eugenio Gaudio ha rinunciato al ruolo di commissario

17 novembre 2020 a

Sanità in pieno caos in Calabria. La regione è senza commissario. Il governo aveva fatto cadere la sua scelta sul rettore uscente dell'Università La Sapienza, Eugenio Gaudio, ma ha rinunciato. La notizia è stata diffusa dai media locali, ha trovato conferma da fonti qualificate e poi è stato lui stesso ad ammettere di essersi dimesso per motivi personali. Ne ha parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando le ragioni della sua scelta. A quanto pare, hanno pesato le polemiche politiche sul suo nome ma anche la questione giudiziaria che lo vede protagonista presso la Procura di Catania. Il governo, quindi, costretto a scegliere un nuovo nome.

