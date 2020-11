Quarta Repubblica 16 novembre, c'è Giorgia Meloni. Svela come si comporterà l'opposizione sulla manovra?

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, 16 novembre, Giorgia Meloni sarà l'ospite principale di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, in onda a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. La leader di Fratelli d'Italia è reduce da un importante vertice di opposizione. Si è confrontata, proprio nel tardo pomeriggio di oggi, con il capo della Lega, Matteo Salvini, e con quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Si sono parlati per pochi minuti sulla manovra. Hanno ragionato sui provvedimenti economici e su come coordinare deputati e senatori dell'opposizione in Parlamento in vista della legge di bilancio. E' probabile che Giorgia Meloni affronti il tema anche nel corso della puntata di Quarta Repubblica.

