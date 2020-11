Covid, la paura di Luca Zaia: "Vogliamo perdere la guerra con il virus? Ecco cosa deve cambiare"

10 novembre 2020 a

"E' cambiato tutto. Il Covid 19 non sembra più un problema della comunità ma dei singoli, Così rischiamo di perdere la guerra contro il virus". Sono parole di Luca Zaia, governatore del Veneto. Dichiarazioni rilasciate a La Repubblica. "Si è perso lo spirito della sfida comune - dice Zaia - quello che ha segnato l’emergenza di marzo e aprile. Sul fronte ospedaliero stiamo tenendo, almeno in Veneto. E' sul piano sociale che la situazione mi preoccupa, perché è lì che si consuma la vera battaglia. E' cambiato tutto rispetto alla prima ondata di primavera: il Covid non sembra più un problema della comunità, ma del singolo che viene contagiato, del paziente che finisce ricoverato. Siamo passati dal noi all’io. E così rischiamo di perdere la guerra". Ancora: "Bisogna convincere i cittadini a rinunciare allo struscio. E contro gli assembramenti bisogna lavorare tutti insieme, a livello nazionale".

