Berlusconi da Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Disponibilità senza limite per il bene dell'Italia. Trump? Ha pagato arroganza"

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ospite di Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa su Rai 3 stasera domenica 8 novembre 2020.

Berlusconi ha affermato che "non ci sono limiti alla nostra disponibilità purché sia per il bene dell’Italia. Le polemiche politiche vanno messe da parte". Ha poi aggiunto che è necessario, come ha detto il presidente della Repubblica, mettere insieme le migliori risorse del Paese per affrontare una situazione straordinaria. Ci vuole l’impegno di tutti a prescindere dagli schieramenti", ha proseguito. "L’occasione può essere la sessione di Bilancio o le commissioni divise per materia», ha concluso

Sulle elezioni negli Usa, ha detto di non aver sentito Donald Trump. "Credo che abbia pagato per il tuo atteggiamento di attacco, molto spesso troppo arrogante".

Su Biden, Silvio Berlusconi ha affermato di aver "già mandato gli auguri di buon governo a Biden. L’America esce divisa da queste elezioni. Oggi Biden lo ha detto nel suo primo discorso e credo che abbia chiara la necessità di essere il presidente di tutti gli americani e questo credo possa essere un bene anche per tutti noi".

