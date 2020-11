Covid, Dpcm: in auto con non convivente ma su sedile posteriore. Le Faq del Governo

07 novembre 2020 a

a

a

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, ma solo se posizionate nel sedile posteriore. Il sito del governo ha pubblicato infatti le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate nell'ultimo Dpcm del 3 novembre per cercare di arginare il Covid.

Mercatini di Natale, sono vietati in tutto il territorio nazionale. La decisione del governo

In questo caso devono infatti essere rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori. Tutti i passeggeri hanno l'obbligo di indossare la mascherina (a meno che la vettura non abbia un separatore (tipo plexiglas) tra la fila anteriore con il guidatore e quella posteriore (in questo caso solo uno).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.