Covid, Sileri sul lockdown: "Nelle zone rosse miglioramento in due settimane"

Il lockdown anti Covid messo in atto nelle zone rosse "non possiamo paragonarlo al lockdown che abbiamo vissuto a marzo e aprile, perché alcune attività, sebbene poche, rimangono aperte. E si tratta di una situazione verosimilmente transitoria, in attesa che la valutazione dei parametri, che oggi vengono valutati per definire il livello di rischio, possano migliorare in modo tale da retrocedere in senso positivo ad un livello di minor rischio e riprendere quindi le attività"ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Titolo V su Rai 3.

"In una zona rossa si dovrebbe registrare un appiattimento della curva dei contagi in un paio di settimane", con le misure di contenimento che riducono notevolmente il rischio di esposizione ha spiegato.

