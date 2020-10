Covid, lockdown locali e altre restrizioni: vertice decisivo Governo-Regioni. E lunedì nuovo dpcm

31 ottobre 2020 a

Ore frenetiche a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte insieme alle forze di maggioranza valutano i dati forniti dall'Iss sulle aree considerate più a rischio in base all'indice Rt e alle condizioni del sistema sanitario locale. L'impennata di contagi delle ultime settimane preoccupa e la possibilità di predisporre lockdown territoriali - secondo fonti qualificate - diventerà realtà nelle prossime ore. Domani mattina alle 9 è previsto un incontro con le Regioni in modo da fare il punto sulle aree sotto pressione e decidere nuove misure. Probabili lockdown sulle aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova, Torino, su porzioni del Veneto e su alcune regioni meridionali (Campania su tutte). Accanto ai limiti alle Regioni, però, dovrebbe essere anche varata una stretta nazionale: nuove regole per gli orari dei negozi, limitazioni ai movimenti regionali, forse ulteriori strette ai ristoratori, ad alcune attività sportive e dedicate alla cura della persona. Il tutto andrebbe nel prossimo dpcm, da approvare lunedì.

