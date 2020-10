Crolla la fiducia degli italiani nel governo Conte: -7% in un mese. Tra i leader sale solo Giorgia Meloni

31 ottobre 2020 a

Cala in maniera netta la fiducia degli italiani nel governo guidato da Giuseppe Conte alla luce del nuovo Dpcm e dell'aumento dei dati sulla pandemia da Covid. Secondo un sondaggio Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera, l'indice di gradimento ha perso sette punti in un mese sia per l'esecutivo che per il premier, passando rispettivamente dal 62 al 55% e dal 65 al 58. L'unica che guadagna (un punto) tra i leader di partito è Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che raggiunge il primo posto insieme al ministro della salute, Roberto Speranza (-3%). Crolla il ministro degli esteri, Luigi Di Maio che perde il 5 per cento. Meno 2% per il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, e per Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Perde un punto anche Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, mentre è stabile Matteo Salvini, segretario della Lega. Questa la classifica della fiducia: Speranza e Meloni 36, Salvini 31, Zingaretti 30, Franceschini 29, Di Maio 24, Berlusconi 24, Bonafede 23, Bellanova 22, Crimi 19, Renzi 13.

