Nuovo Dpcm, la prima lista delle città dove può scattare il lockdown totale. Ci sono anche Milano, Napoli e Torino

31 ottobre 2020 a

a

a

E se il governo Conte invece di un lockdown nazionale nel prossimo Dpcm istituisse quelli locali? Secondo i rumors che filtrano da Palazzo Chigi, le nuove decisioni dell'esecutivo potrebbero istituire chiusure di metropoli, città e addirittura singoli quartieri. L'orientamento dominante sembra essere quello di dichiarare zone rosse di luoghi ben definiti, le aree dove il tasso di contagiosità supera la soglia del due. Le restrizioni riguarderebbero i negozi e tutte le attività considerate non fondamentali. Al momento una scelta del genere coinvolgerebbe in particolare i territori di due regioni, Lombardia e Piemonte. Ma sono diverse le città interessate da un Rt 2: Milano, Napoli, Torino, Genova, Caserta, Varese e Como. A queste se ne aggiungono altre del Veneto e del Sud del Paese. Per ora sarebbe salva la capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.