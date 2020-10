Covid, Tajani: "Fare di tutto per evitare il lockdown, ma se sarà necessario chiudere, lo faremo. Gli scienziati diranno cosa fare"

30 ottobre 2020 a

"Evitare il lockdown. Fare di tutto per cercare di impedire un altro blocco totale". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la trasmissione Radio anch'io su Rai Radio 1. Ma ovviamente "se in tutta Europa ci sarà il lockdown, toccherà farlo. Noi ci rimettiamo agli scienziati. Se bisognerà chiudere, chiuderemo. Se sarà inevitabile tra 15 giorni o un mese, purtroppo gli scienziati ci diranno che cosa fare". Questa è la posizione di Forza Italia, cioè il massimo coinvolgimento possibile del settore medico e una decisione in base a quella che è comunque la priorità del Paese, la salute.

