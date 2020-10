Porta a Porta, il sondaggio: vola Giorgia Meloni, ormai Fdi è il terzo partito e "vede" il Pd, in calo come Lega e M5S. Renzi ruba voti a Berlusconi

29 ottobre 2020 a

Tra i primi cinque partiti soltanto Fratelli d'Italia cresce. E' il verdetto del sondaggio Euromedia Research letto da Bruno Vespa durante la puntata di Porta a Porta nella notte tra 28 e 29 ottobre. Fdi rispetto allo studio che era stato presentato il 21 ottobre, guadagna quasi un punto (0.9): se si votasse oggi otterrebbe il 15.6%, diventando il terzo partito del Paese dopo la Lega al 24 (-0.7) e il Partito Democratico 19.5 (-0.5).

Il Movimento 5 Stelle scivola al 15.1 (-0.4) e anche Forza Italia viene data in calo: 5.5 (-0.7). L'altro partito considerato in evidente crescita è Italia Viva di Matteo Renzi: 1.1 punti in più, che consentono di arrivare al 4.1%. Secondo Alessandra Ghisleri sono voti sottratti prevalentemente proprio a Forza Italia.

Poi gli altri partiti: Azione Calenda 3.8 (-0.1), Leu 2.6 (-0.1), + Europa 2.2 (+0.1), Verdi 1.5 (+0.1). Altri 4.9 (+0.3), altri di centrodestra 1.2 (0). L'area di centrodestra complessivamente ottiene il 46.3% (-0.5), quella di governo il 41.3 (+0.1). Gli indecisi rappresentano il 28% (-1.2)

