Matteo Salvini a Fuori dal Coro, attacco frontale al governo: "Se sapeva e non ha fatto è grave. Se non sapeva è altrettanto grave" | Video

"Se il Governo sapeva e non ha fatto è gravissimo, se il Governo non sapeva è altrettanto grave". Lo ha detto Matteo Salvini durante la trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4, condotta da Mario Giordano. Il leader della Lega ha duramente criticato il governo guidato da Giuseppe Conte. Un attacco frontale sia sulle promesse non mantenute in occasione della prima parte dell'emergenza Covid, ma soprattutto sulle politiche attuali dell'esecutivo.

Il capo del Carroccio punta il dito su quelle che a suo avviso sono restrizioni eccessive nei confronti di alcune attività rispetto ad altri settori in cui non è stato fatto niente, in particolare il trasporto locale.

