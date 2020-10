Mara Carfagna è diventata mamma a 44 anni, è nata la piccola Vittoria Ruben

27 ottobre 2020 a

Mara Carfagna è diventata mamma. E' venuta alla luce la piccola Vittoria Ruben. Il papà è Alessandro Ruben. Per la vicepresidente della Camera, 44 anni, si tratta della prima figlia. Il compagno, invece, è papà anche della sedicenne Eleonora. E' stato Dagospia a dare la notizia per primo, scrivendo che il parto cesareo è avvenuto al Gemelli di Roma. Carfagna in diverse occasioni aveva svelato che il suo sogno era proprio quello di diventare mamma, sogno che si è avverato dopo sette anni di relazione con Ruben. Lo scorso luglio al settimanale Gente aveva raccontato: "Fare un figlio è una scelta d'amore. Il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l'idea di costruire una famiglia". Carfagna aveva scoperto di essere incinta durante il lockdown.

