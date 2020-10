Senato, il Movimento 5 Stelle perde un'altra parlamentare: se ne va anche Tiziana Drago

27 ottobre 2020 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo. Nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, sarà la senatrice Tiziana Drago ad ufficializzare l'uscita dal Gruppo con un intervento previsto a fine seduta. Drago nel precisare che ha cercato sempre di lavorare per ripagare la fiducia dei suoi oltre 120mila elettori, sottolinea che tante sue proposte avanzate sono state tradite. Porta come esempi il piano contro l'inverno demografico, il riordino dei cicli scolastici, la modifica dei parametri Isee. Lamenta che nonostante il suo grande impegno "ha fatto rumore solamente la mia partecipazione al Forum per la Famiglia di Verona. Partecipazione contestata come reato di lesa maestà, mentre venne ignorata la mia presenza a L'Aquila Film Festival, il giorno prima, dove venni invitata a partecipare ad una tavola rotonda, con esponenti di vari schieramenti, organizzata dal mondo lgbt e famiglie arcobaleno, per parlare di vari temi, come unioni civili, coppie di fatto,single, adozioni. Sono per il dialogo e l'ascolto". I senatori del Movimento 5 Stelle dunque continuano a diminuire di numero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.