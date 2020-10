Sondaggio, Meloni guadagna ancora: Fdi vuole il secondo posto tra i partiti. Primo la Lega, poi il Pd

26 ottobre 2020 a

a

a

La Lega è in calo, il Pd stabile, Fratelli d'Italia in crescita. Sono i dati del sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana durante il telegiornale di La7 del 26 ottobre. Cosa accadrebbe se si votasse oggi per le Politiche? Quello di Matteo Salvini resta il primo partito con il 23.3%, un punto in meno rispetto al sondaggio precedente, quello del 19 ottobre. Il Pd è più vicino, al 20.4, pur perdendo lo 0.1%. Fratelli d'Italia si consolida come terzo partito del Paese e inizia a pensare al secondo posto, sale di altro mezzo punto ed è al 16.2. Il Movimento 5 Stelle è al 15.4 (+0.2). Guadagna leggermente Forza Italia al 6.4 (+0.3).

Seguono Sinistra Italiana 3.8 (+0.1), Italia Viva 3.2 (-0.2), Azione 3 (-0.2), + Europa 2.3 (+0.2), Verdi 1.9 (+0.2), Cambiamo 1.2 (+0.1), altre liste 2.9 (-0.1). Non si esprime il 39% degli intervistati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.