Dpcm anti Covid, sciopero della fame di tre parlamentari di Fratelli d'Italia: "Il governo mette in ginocchio la ristorazione"

26 ottobre 2020 a

Tre parlamentari eletti nelle liste di Fratelli d'Italia, scendono in sciopero della fame contro l'ultimo Dpcm. Sono Salvatore Caiata (nella foto), Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi. I tre non solo appartengono allo stesso partito, ma nella vita sono ristoratori e sono convinti che gli ultimi provvedimenti del governo portino alla fame proprio la ristorazione. I tre chiedono che il premier "venga immediatamente in aula, ma non con slogan o per fare una comparsata da stella di prima serata, ma per prendere impegni seri su come aiutare le aziende e dare una mano ai lavoratori".

Meloni: "Pronti a collaborare con il governo, ma a fine emergenza di deve votare. Il premier Conte sempre attento ad apparire in tivù nel weekend"

Hanno scelto di adottare questa protesta "pacifica, perché nell'ultimo Dpcm non c'è strategia, non va al cuore del problema. Non c'è nulla sui trasporti e nulla per la risposta sanitaria. Ma si decide di colpire chi produce, la filiera della ristorazione ma anche altre categorie che oggi, di fatto, sono chiuse". "Da oggi facciamo sciopero della fame, rimaniamo a Monteciotrio, nella nostra sala del gruppo, h24 a disposizione di chi vuole condividere questa battaglia. La filiera del turismo, i bar e i ristoranti dovevano avere un'attenzione diversa da quella avuta".

