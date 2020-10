Il viceministro Pierpaolo Sileri annuncia l'addio alla politica: "Nel 2023 torno in sala operatoria"

26 ottobre 2020 a

Pierpaolo Sileri, viceministro per la salute ed esponente del Movimento 5 Stelle, annuncia il suo addio alla politica, anche se non imminente. Lo fa durante la trasmissione Agorà di Rai 3, condotta da Luisella Costamagna, parlando del suo futuro sia politico che professionale. "Quando sarà, nel 2023, torno nella sala operatoria che è il mio mondo. Ho sempre sempre detto che sono nel governo a tempo determinato. Io nella vita faccio il chirurgo, amo la ricerca". E ancora: "Non torno deluso, sicuramente esperienza bellissima”. A causa della pandemia da Covid, Sileri è stato uno dei politici più esposti negli ultimi mesi.

