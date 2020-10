Matteo Salvini, la foto contro Conte: "Gente ammassata in metropolitana e bus e chiude luoghi sicuri"

26 ottobre 2020 a

a

a

Matteo Salvini e la foto che fa il giro del web. Il leader della Lega l'ha postata questa mattina, lunedì 26 ottobre, è mostra gli assembramenti alla metropolitana a Roma.

Una immagine che Salvini ha pubblicato sui propri account social nel giorno nel quale in Italia, Giuseppe Conte ha chiuso con dpcm palestre, piscine, cinema e teatri e ridotto gli orari di bar e ristoranti per arginare il contagio da Coronavirus.

"Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un’assurdità - scrive Matteo Salvini - Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus", conclude polemico il leader del Carroccio. Seguono una valanga di commenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.