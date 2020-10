Nuovo sindaco di Roma, il sondaggio: Guido Bertolaso batte Carlo Calenda. Dato shock per Virginia Raggi, è staccata di trenta punti

23 ottobre 2020 a

Chi voteresti come sindaco di Roma? Il sondaggio è stato presentato durante la puntata di Piazzapulita del 22 ottobre. Ospite di Corrado Formigli, negli studi di La7, Carlo Calenda che ha già annunciato la sua intenzione a candidarsi a primo cittadino della capitale. Nella coalizione di centrodestra, tra i vari nomi ipotizzati c'è quello di Guido Bertolaso, già capo della protezione civile nazionale. Formigli in studio ha letto i risultati di un sondaggio Index Research. Guido Bertolaso otterrebbe il 45%, Carlo Calenda il 41. Notevolmente staccata la sindaca uscente, Virginia Raggi, che non andrebbe oltre il 15. Calenda ha dichiarato che gli piacerebbe avere un confronto con Bertolaso.

