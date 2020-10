Covid, il professor Massimo Galli contro la vignetta pubblicata dal ct Roberto Mancini: "Basta un giro in un ospedale per capire"

22 ottobre 2020 a

"Non commento. Purtroppo basterebbe che facesse un giro nei reparti di un ospedale per capire che il Covid non si prende guardando i tg". E' la risposta del professor Massimo Galli, immunologo dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, alla domanda su cosa pensa della vignetta pubblicata da Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale Italiana ha postato sulle instastorie del suo profilo Instagram, un disegno in cui una infermiera chiede ad un paziente: "Hai idea di come ti sei ammalato?". "Guardando i tg", risponde il malato. Galli ha definito pessima la vignetta e stigmatizzato il comportamento di chi si contrappone alla realtà del Covid.

