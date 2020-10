M5S, Davide Casaleggio a La7: "Ho incontrato Beppe Grillo. Rousseau agenzia per altri movimenti" | Video

22 ottobre 2020 a

a

a

Il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, in una intervista esclusiva a ’Omnibus’ su La7 andata in onda questa mattina, giovedì 22 ottobre, ha annunciato di aver visto "Beppe Grillo questo week end, sta benissimo. Spesso i giornali raccontano retroscena che faccio fatica a capire. Stati generali? Non abbiamo parlato di questo ma di tante cose."

Casaleggio ha ammesso che "Rousseau potrà essere agenzia per altri movimenti". Quanto al M5S, ha affermato che "ci sono tanti progetti che Rousseau sta portando avanti per supportare l’azione di iscritti ed eletti. Abbiamo anche lanciato la app per cellulari Rousseau X, che permette di interagire, informarsi, votare per le scelte importanti del M5S. L’applicazione è una delle richieste fatte dagli iscritti" ed è "stata portata avanti dall’Associazione Rousseau, che si sta finanziando con il contributo di 300 dei parlamentari". Davide Casaleggio ha ricordato che nei 15 anni di vita "abbiamo sempre trovato modi di finanziamento che fossero alternativi al finanziamento pubblico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.