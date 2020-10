M5S, Davide Casaleggio ospite di Omnibus su La7 giovedì 22 ottobre: Stati generali in primo piano

21 ottobre 2020 a

Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’Associazione Rousseau, è annunciato come ospite su La7 domani 22 ottobre 2020. Casaleggio interverrà domani mattina alle 8.00 nel corso del dibattito di Omnibus per parlare dell’attuale momento del Movimento 5 Stelle e dei rapporti con i suoi vertici politici in vista degli Stati Generali.

M5S: Casaleggio, 'rifiutato ministero, sostegno gratuito a movimento anche se non d'accordo'

Casaleggio - secondo quanto si apprende ed è atteso - si soffermerà anche dei suoi rapporti con Beppe Grillo e con il premier Giuseppe Conte. E' in corso fra gli iscritti del movimento un acceso dibattito (e anche fra gli ex) su chi sarà il leader politico, come ha rivelato propriop un sondaggio La7 di lunedì scorso.

