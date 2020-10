M5S, sondaggio La7: gli elettori vogliono ancora Di Maio leader ma quante sorprese. Gli ex con Fico e Di Battista | Video

20 ottobre 2020 a

Cinquestelle, galassia in movimento. C'è aria di stati generali nel Movimento 5 Stelle, Un sondaggio condotto da Swg per il tg di La7 rivelato lunedì 19 ottobre 2020 da Enrico Mentana, analizza il gradimento per il prossimo leader pentastellato. A vincere tra gli elettori Cinquestelle è ancora Luigi Di Maio, con il 29% delle preferenze, staccando di otto punti Alessandro Di Battista, fermo al 21.

Sul podio anche Chiara Appendino col 16 percento, mentre Roberto Fico si ferma 12 e Beppe Grillo ancora più giù, al 6. Il presidente della Camera, però, piace agli ex elettori M5S sebbene solo col 17%. Al secondo posto Dibba (16) e Di Maio (12).

E' esclusa la soluzione istituzionale Giuseppe Conte, non iscritto al Movimento.

