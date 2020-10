Covid, Di Maio: "No nuovo lockdown, non ce lo possiamo permettere. Metterebbe l'Italia in ginocchio"

20 ottobre 2020 a

"Un nuovo lockdown? Non ce lo possiamo permettere". E' il ministero degli esteri Luigi Di Maio, in una intervista al Corriere della Sera, a spiegare perché l'Italia non può varare provvedimenti drastici per combattere il Covid 19. "Un lockdown così come lo abbiamo conosciuto - sostiene Di Maio - con un Paese immobile e le fabbriche chiuse è impensabile, perché ci metterebbe in ginocchio dal punto di vista economico. L'Italia non può permetterselo". Ma questo non significa che non ci saranno altre misure, "Sono state varate le prime e ora è importante essere vigili e tenere alta la guardia. In questa situazione, ho immediatamente manifestato la disponibilità della Farnesina a mettersi in moto, per dare sostegno e aiuto concreto".

