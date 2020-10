Prorogato il bonus vacanze, l'annuncio del ministro Franceschini

19 ottobre 2020 a

Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha annunciato la proroga del bonus vacanze. Originariamente scadeva il 31 dicembre 2020, adesso sarà portato al 30 giugno 2021 (per chi lo avrà scaricato entro il termine già previsto).

Con i residui non spesi del Bonus vacanze verrà finanziato il prolungamento nel 2020 delle misure di sostegno a lavoratori e imprese del settore turismo, che saranno invece coperte nel 2021 con una parte significativa del fondo di 4 miliardi per i settori più colpiti dalle conseguenze dell’epidemia. “Ogni intervento – dichiara il ministro Franceschini- sarà discusso e concordato con le organizzazioni del settore turismo”.

