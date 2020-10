Roma, Lapo Elkann scende in campo per Carlo Calenda sindaco: "Non c'è miglior candidato per far brillare la capitale"

19 ottobre 2020 a

Carlo Calenda incassa l'endorsement nei suoi confronti da parte di Lapo Elkann. "Carlo Calenda ama Roma e la porta nel suo cuore da sempre. Non c’è migliore candidato per riportare Roma a brillare in Italia e all’estero. Bisogna ripartire dalle periferie dimenticate da troppo tempo. Ripartire dagli ultimi e dalle loro esigenze. #ForzaCarlo RomaTornaA#19ottobre", così l'imprenditore di casa Agnelli su twitter.

"Io devo chiedere voti a tutti i cittadini romani, che non fanno quello che dicono i partiti - ha spiegato lo stesso Calenda a L'Aria che tira su La7 lunedì 19 ottobre -. La proposta del candidato conta, la credibilità di quello che ha fatto o no, questo è il bello della comunali rispetto alle politiche. Primarie del centrosinistra a Roma? Ne discuto con loro. Però ritengo che sia un discorso privo di senso in questo momento".

