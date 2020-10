Covid, bordate di Giorgia Meloni sul governo: "Misure confuse e inutili. Opposizione ignorata"

19 ottobre 2020 a

Giorgia Meloni è una furia. Dopo l'annuncio del nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte, la leader di Fratelli d'Italia attacca frontalmente il governo. Ha firmato il duro documento insieme a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma anche rilasciato dichiarazioni particolarmente pesanti al Corriere della Sera: "Il governo avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza: l’Italia ha un problema di credibilità che i cittadini pagano". Punta il dito contro "misure confuse e inutili" e invoca la necessità di proteggere "anziani, malati e persone fragili". La sua rabbia è dettata anche dal non coinvolgimento dell'opposizione: "Come da sei mesi - spiega - il governo non coinvolge l’opposizione, si limita a farci la telefonata dell’ultimo minuto. Non c’è una strategia complessiva. Stiamo rincorrendo il virus con misure in gran parte inutili. Abbiamo la straprevista seconda ondata e non sappiamo ancora il rapporto tra tamponi, ospedalizzati, asintomatici. Non c’è trasparenza. Cosa è stato fatto da luglio ad oggi?".

