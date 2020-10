Non è l'Arena, Massimo Giletti: "Non mi candido a sindaco di Roma". Carlo Calenda a Che tempo che fa: "Correrò per il Campidoglio"

18 ottobre 2020 a

"Non mi candiderò a sindaco di Roma". Massimo Giletti lo ha detto durante la puntata del 18 ottobre di Non è l'Arena, la trasmissione che conduce ogni domenica sera su La7. Da settimane il nome di Giletti viene fatto come possibile candidato del centrodestra, con la sua dichiarazione in tv il giornalista ha chiuso la questione. Quasi contemporaneamente Carlo Calenda ha dichiarato l'opposto: si candiderà a primo cittadino della capitale. Ha scelto la trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio su Rai 3, per l'ufficializzare la sua scelta: "Ho deciso, mi candiderò a sindaco di Roma". E' pronto a sfidare Virginia Raggi e l'uomo (o la donna) che sarà scelto dal centrodestra.

