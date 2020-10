Nuovo Dpcm anti Covid, attacca anche Virginia Raggi: "Disporre le chiusure? Non abbiamo gli strumenti"

18 ottobre 2020 a

a

a

Il nuovo Dpcm anti Covid, deciso dal governo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, non piace nemmeno a Virginia Raggi, anche lei del Movimento 5 Stelle. La sindaca di Roma con un tweet interviene sulla questione: "I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeguati alla richiesta. Attendiamo di leggere il Dpcm". Non è la sola a criticare. I sindaci sono tutti sul piede di guerra, in particolare per il fatto che su eventuali coprifuoco dovranno essere i Comuni a decidere. Secondo le amministrazioni è solo uno scaricabarile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.