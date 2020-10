Dpcm Covid, Giorgia Meloni attacca il governo: "E' spocchioso e arranca davanti alla seconda ondata del virus"

18 ottobre 2020 a

a

a

Il governo Pd-M5S arranca davanti alla seconda ondata di Covid che sta investendo il Paese. Lo sostiene Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte (18 ottobre) per annunciare i provvedimenti previsti nel nuovo Dpcm. "Dopo mesi persi a occuparsi di amenità come i banchi a rotelle e i monopattini - scrive Meloni sul suo profilo Facebook - ora il Governo arranca nell'affrontare la seconda ondata. All'incompetenza si aggiunge la spocchia di voler fare da solo, rifiutando ogni collaborazione. Le telefonate a tre minuti dalle conferenze stampa non significano collaborare". Un attacco frontale al governo.

