Sondaggio, se si votasse oggi: Lega e Pd in leggero calo, il M5S supera Fratelli d'Italia ed è di nuovo terzo partito (18 ottobre)

Come andrebbero le elezioni politiche se si votasse oggi, 18 ottobre 2020? Durante Mezz'ora in più, la trasmissione di Rai 3 condotta da Lucia Annunziata, viene presentato il sondaggio Youtrend secondo cui i due principali partiti del Paese sono in leggero calo rispetto ai dati dell'11 ottobre. La Lega di Matteo Salvini perde lo 0.4%, ma resta il primo partito attestandosi al 25.1. Quasi cinque punti in meno il Partito Democratico: 20.8 (-0.5%). Se l'11 ottobre il terzo partito era stato Fratelli d'Italia, stavolta risulta il Movimento 5 Stelle che guadagna 0.8 e ottiene il 16.1. Il partito di Giorgia Meloni perde un punto netto: 15.5. Forza Italia stabile al 6.7. Poi gli altri: Sinistra Italiana 3.5, Italia Viva 2.6, Azione 2.5, +Europa 1.5, Cambiamo 0.7. Altri partiti minori 5%. Indecisi 38.1%.

