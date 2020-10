Mascherine, Vittorio Sgarbi in radio si scaglia contro Conte: "Deve dare via il c***. In casa ognuno fa quello che c***o vuole"

13 ottobre 2020 a

a

a

Sul nuovo Dpcm anti Covid firmato da Giuseppe Conte, Vittorio Sgarbi spara a zero: "Giuseppe Conte deve andare a dare via il c***o". Accade durante una intervista a Radio Radio. Il critico d'arte attacca frontalmente il premier: "Conte - aggiunge Sgarbi - deve dare via il c***o, come avrebbe fatto in altri momenti della sua vita e non rompere i cog****i sulla casa. In casa uno fa quello che ca***o vuole".

Il punto è l'utilizzo della mascherina nelle abitazioni. Dopo alcuni riferimenti sulla vita sessuale, Sgarbi aggiunge: "E' inutile che insistono per fare delle pantomime ridicole queste testa di c***o. Le persone sono abbastanza avvedute da proteggersi senza bisogno di avere l'assistente che spiega cosa devono fare". Il giornalista rilancia: "Potevano evitare di parlare di mascherine in casa". E Sgarbi affonda un altro colpo: "Si metta anche un mattarello nel c****o, se vuole".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.