Matteo Salvini sulle feste private nel nuovo Dpcm: "Siamo alla follia"

12 ottobre 2020 a

Matteo Salvini su Twitter ha commentato le disposizioni che stanno arrivando (attese per questa sera lunedì 12 ottobre 2020) nel nuovo Dpcm. In particolare quello relativo alle feste in casa.

«Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini??? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci ’1984’. Feste Private», ha commentato sul proprio account social il leader della Lega.

Il nuovo Dpcm è allo studio per contenere la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia.

