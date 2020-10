Sondaggio Piazza Pulita, Lega sempre primo partito, poi il Pd. Fratelli d'Italia aumenta il vantaggio sul Movimento 5 Stelle

09 ottobre 2020 a

Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia in leggera crescita, Movimento 5 Stelle in lieve calo. E' il risultato del sondaggio Index Research presentato nel corso della puntata di Piazza Pulita, condotta da Corrado Formigli su La7, giovedì sera 8 ottobre. Il partito guidato da Matteo Salvini si conferma il primo del Paese, fa registrare un + 0.2%, attestandosi sul 24.2%. Il Partito Democratico guadagna lo 0.3 ed ora è a 20.8%. Continua a salire il partito guidato da Giorgia Meloni, anche se solo di un decimo di punto, ma visto che il M5S è in calo (-0.2) ora il distacco è di mezzo punto. Forza Italia è al 6.2% (+ 0.1). Di seguito: Sinistra 3.5, Azione 3, Italia Viva 2.9, + Europa 2, Italia Verde 1.8 e Cambiamo con Toti 1.4.

