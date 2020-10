Nuovo decreto anti Covid: mascherine subito obbligatorie anche all'aperto. Ecco quando vanno indossate

07 ottobre 2020 a

a

a

Emergenza Coronavirus: il consiglio dei Ministri ha approvato l'estensione dello stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. E' passato anche il nuovo Dpcm anti Covid. Di fatto sono state prorogate fino al 15 ottobre le disposizioni contenute nel Dpcm del 7 settembre, aggiungendo però l'obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla all'interno dei luoghi chiusi e anche all'aperto se in prossimità di altre persone che non sono conviventi. Esclusi i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini con età inferiore ai sei anni, chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.