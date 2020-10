Berlusconi, primo tampone negativo. Oggi secondo test per essere considerato guarito

07 ottobre 2020 a

a

a

Primo tampone negativo per l'ex premier Silvio Berlusconi. Nell'esame di ieri, 6 ottobre, il leader di Forza Italia è risultato negativo. Come previsto oggi si sottoporrà di nuovo al test e se ancora una volta l'esito sarà negativo, Berlusconi potrà essere considerato guarito dal Covid 19 che lo ha colpito all'inizio del mese di settembre. L'ex primo ministro nel caso potrebbe prendere parte alla festa per le nozze del figlio Luigi con Federica Fumagalli. Il contagio di Berlusconi era stato annunciato il 2 settembre. La polmonite lo aveva costretto al ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi ha definito la battaglia con il Coronavirus come la più difficile della sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.