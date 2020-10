Sondaggi Swg La7: cala il M5S e viene sorpassato da Fratelli d'Italia. Lega e Pd avanzano

05 ottobre 2020 a

Su La7, come ogni lunedì, i sondaggi. "Vediamo - annuncia Enrico Mentana - come andrebbe se si votasse oggi (5 ottobre 2020)." La rilevazione è quella che fa per La7, Swg. La Lega rispetto a una settimana fa guadagna l'1% ed è il primo partito col 24,8%, quattro punti in più del Partito Democratico che a sua volta guadagna lo 0,7 %. Resta invariato Fratelli d'Italia col 15,8% ma questo permette al partito di Giorgia Meloni di sorpassare il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,8% e si attesta al 15,2%. Un calo dovuto alle lotte interne.

