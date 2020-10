Coronavirus, positivo Zicchieri parlamentare della Lega: "Non ho sintomi"

05 ottobre 2020 a

Francesco Zicchieri, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Lazio è risultato oggi positivo al Covid 19. Il parlamentare sta bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus. È quanto si legge in una nota della Lega.

"Cari amici sono a comunicare che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa" ha scritto sui social lo stesso parlamentare terracinese della Lega,.

