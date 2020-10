Covid, ex ministra Lorenzin positiva: "Essere contagiati è più facile di ciò che pensiamo. Massima attenzione. Io vincerò" | Video

05 ottobre 2020 a

"Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po' di febbre, mal di gola, ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla". Lo dice l'ex ministra alla Salute, Beatrice Lorenzin, in un video che ha postato sui suoi profili social ufficiali. "Questa è proprio una bestiaccia di virus - continua - Io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo".

"Un abbraccio a tutte le persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. Ho i figli negativi, il marito negativo e ci sono i problemi di come organizzare la famiglia, della quarantena, dell'isolamento. Non è facile per nessuno. Prestiamo particolare attenzione".

