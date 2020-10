Beatrice Lorenzin positiva al Covid. L'ex ministro della salute: "E' una bestiaccia"

05 ottobre 2020 a

Anche Beatrice Lorenzin, già ministro della salute, è positiva al Covid. E' stata lei stessa ad annunciarlo con una dichiarazione riportata dall'agenzia Ansa. "Sì, sono positiva", ha detto. Lorenzin ha spiegato che ai primi sintomi "ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia”. Romana, 49 anni, Lorenzin è stata ministro della salute da aprile 2013 a giugno 2018. Nei giorni scorsi aveva sollecitato un provvedimento per rendere obbligatoria la mascherina all'aperto in tutto il Paese.

