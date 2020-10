Juve-Napoli, Matteo Salvini a Non è l'Arena: "Il governo pensi meno al calcio e più ai problemi della scuola e dell'Italia"

04 ottobre 2020 a

Pensare meno al calcio e più alle scuole e agli altri problemi dell'Italia. Lo sostiene in televisione Matteo Salvini, leader della Lega, durante la trasmissione Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti e in onda sulle frequenze di La7. "Domani ci saranno decine e decine di pagine di giornale sul caso Juventus-Napoli - sostiene il capo del Carroccio - ma i problemi dell'Italia sono altri. Non è normale - aggiunge - che domani ci siano centinaia di migliaia di studenti a casa perché ancora non ci sono insegnanti, aule e banchi. Vorrei che il governo parlasse meno di calcio e più di scuola".

