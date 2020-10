Salvini a processo, il pm chiede l'archiviazione per sequestro di persona: gup in camera di consiglio

03 ottobre 2020 a

Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. E' quanto si apprende de da ambienti giudiziari. La difesa del senatore ha invece chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in subordine approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte bis, anche procedendo all’audizione del Ministro Lamorgese. Il gup intanto è entrato in camera di consiglio per decidere sulle richieste di accusa e difesa. L’ex ministro è rimasto in aula con il suo legale Giulia Bongiorno.

