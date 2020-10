Salvini a processo, il leader della Lega ringrazia i suoi sostenitori per la vicinanza. Intanto Arci e Legambiente chiederanno di essere parte civile

03 ottobre 2020 a

A Catania inizia il procedimento contro Matteo Salvini, leader della Lega, per il caso Gregoretti. Arci e Legambiente chiederanno di essere parte civile, così come ha già fatto una coppia nigeriana. Il capo del Carroccio, intanto, dai suoi profili social ringrazia i militanti che gli stanno dimostrando affetto.

Pubblica un video dell'incontro con i suoi sostenitori giunti fino a Catania e commenta: "Negli occhi le immagini di ieri sera, grazie a tutti coloro che sono venuti a Catania anche da molto lontano per dimostrarmi la loro vicinanza. E grazie a tutti coloro che me l'hanno dimostrata anche da casa. E' per me motivo di orgoglio, onore, forza".

