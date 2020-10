Alessandro Di Battista, bordata al Movimento 5 Stelle: "Stiamo diventando come l'Udeur, buoni per le poltrone"

01 ottobre 2020 a

"Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l’Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto". Così Alessandro Di Battista, in una anticipazione dell’intervista che andrà in onda giovedì 1 ottobre su "Piazzapulita" (La7). Già all'indomani delle elezioni l'esponente 5Stelle si era espresso in maniera dura nei confronti del movimento: "E' la sconfitta più pesante della storia - aveva sottolineato - qui non c'entrano i leader, il problema è l'assenza di identità". Ora un'altra bordata, che potrebbe portare a una ulteriore spaccatura all'interno dei 5Stelle.

